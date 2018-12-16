بالفيديو| "Puma" تطلق "أحذية ذكية" بخاصية "بلوتوث" و"USB"

استعرضت شركة "Puma" أحذية "RS-100" الرياضية بتقنيات تجعل منها "أحذية ذكية" لمحبي الجري.

وزودت هذه الأحذية بشرائح إلكترونية ذكية قادرة على جمع مختلف البيانات الحركية، وعدد الخطوات التي قطعها المستخدم، وسرعة حركته، وحساب السعرات الحرارية التي حرقها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما زودت الأحذية أيضا بتقنيات بلوتوث تمكنها من نقل البيانات إلى الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى منافذ "USB" لشحن البطارية الموجودة داخلها.

وبدأت "Puma" بطرح هذه الأحذية في متاجرها على الإنترنت، ابتداء من 13 ديسمبر الجاري، كما يمكن شراؤها من متاجر الشركة في برلين ولندن وطوكيو.

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