طُرق بسيطة تُساعدك على التخلص من تجاعيد الجبين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشكل التجاعيد كابوسًا كبيرًا لا مفر منه لكل سيدة، فمن منطقة حول الفم إلى أسفل العين، قد تظهر التجاعيد في أي جزء بالوجه وخاصة الجبين.

نعلم أن تلك الخطوط التي تظهر على الجبين أو في منطقة بين الحاجبين تسبب لكِ إحراجًا كبيرًا، ولذلك جلبنا لكِ من مجلة "ذا هيلث" أكثر من طريقة تساعدك على التخلص من تلك الخطوط المزعجة للحفاظ على جمالك.

زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك وهو حمض دهني قوي، يتميز بثرائه بمضادات الأكسدة وفعاليته في التخلص من التجاعيد، فكل ما عليكِ فعله هو تطبيق بعض منه على جبينك يوميًا قبل النوم وستلاحظين النتيجة المذهلة.

زيت الزيتون

مرطب ممتاز للبشرة ويساعد في تعزيز إشراقتها وتحسين الدورة الدموية، كما يساعد على التخلص من التجاعيد بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، لذا احرصي على تدليك وجهك أو جبينك فقط بالزيت، وبالإضافة إلى تخليصك من تلك الخطوط المزعجة، سيساعد في استرخائك أيضًا.

زيت اللوز

يتميز زيت اللوز بمجموعة من الخصائص المفيدة للبشرة، وأبرزها تعزيز نعومتها وتجديد شبابها، ما يعني حمايتها من التجاعيد، ولاستخدامه عليكِ تطبيقه على جبينك كما ذُكر أعلاه.

زيت الجوجوبا

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، ما يجعله مميزًا وفعالًا للغاية للتخلص من التجاعيد، كما يحتوي على مركبات الـ "إسترات" التي تسهم في تباطؤ شيخوخة البشرة، لذلك لا تفوتي تطبيق بعض منه على جبينك باستمرار وستلاحظين النتيجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد زيت الجوجوبا مثاليًا للبشرة الدهنية، فلا تقلقي من استخدامه.