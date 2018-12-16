كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأحد 16-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

أحد كروي ناري ينتظرنا.. حيث مواجهات في إفريقيا والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

الإسماعيلي يواجه القطن في الخامسة مساءً في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع كلاسيكو ناري يجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد ومواجهة منتظرة جديدة لـ محمد صلاح ضد جوزيه مورينيو.

كلاسيكو إنجلترا ينطلق في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 2، وقبله يلعب برايتون ضد تشيلسي على نفس القناة في الثالثة والنصف عصرا.

بينما يلعب أرسنال أمام ساوثامبتون في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 1.

في إسبانيا، يلعب برشلونة ضد ليفانتي في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 3.

أما أبرز مواجهات الدوري الإيطالي ستكون بين روما وجنوى في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/12/2018 بتوقيت القاهرة..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ساوثهامتون x آرسنال – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 2

برايتون x تشيلسي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORTS 2

ليفربول x مانشستر يونايتد – الساعة السادسة مساءا على قناة beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية x جيرونا – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN SPORTS 3

إسبانيول x ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساءا على قناة beIN SPORTS 3

هويسكا x فياريال – الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS 3

ليفانتي x برشلونة – الساعة العاشرة إلا ربع على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبال x كييفو فيرونا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS 4

فيورنتينا x إمبولي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4

سامبدوريا x بارما – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4

فروسينوني x ساسولو – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4

كالياري x نابولي – الساعة السابعة مساءا على قناة beIN SPORTS 4

روما x جنوى – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج x ماينز 05 – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5

آينتراخت فرانكفورت x باير ليفركوزن – الساعة السابعة مساءا على قناة beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليون x موناكو – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORTS 6

نيم أولمبيك x ليل – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

جور ماهيا - كينيا x لوبى ستارز – نيجيريا – الساعة الثالثة عصرا

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو x بانتو – ليسوثو – الساعة الثالثة والنصف عصرا

أوثو دويو - الكونجو x بلاتينيوم – زمبابوي – الساعة الرابعة والنصف عصرا

الإسماعيلي - مصر x سبورت اف سي – الكاميرون – الساعة الخامسة مساءا على قناة ON SPORT

الأهلي بنغازي - ليبيا x صن داونز - جنوب أفريقيا – الساعة الخامسة مساءا

مازيمبي - جمهورية الكونجو x زيسكو يونايتد – زامبيا – الساعة الخامسة والنصف مساءا

النادي الإفريقي - تونس x الهلال – السودان – الساعة السادسة مساءا

مواعيد مباريات دوري كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

الرجاء الرياضي - المغرب x سيركل مبيري سبورتيف – الجابون – الساعة السادسة مساءا