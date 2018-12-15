كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - وزارة النقل العراقية تعلن بدء إعادة 400 نازح عراقي من تركيا

أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، بدء إعادة 400 نازح عراقي من داخل الأراضي التركية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها نفذت "واجبا استثنئايا"، أرسلت بموجبه 11 حافلة إلى تركيا لإعادة النازحين العراقيين إلى مدنهم وقراهم في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضح البيان أن إعادة النازحين "تأتي في إطار جهود اللجنة العراقية لإعادة توطين الأسر النازحة، التي تنشط في إعادتهم من المحافظات الآمنة أو دول الجوار إلى مناطقهم الأصلية، وفق خطة وتوقيتات زمنية محددة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق نقل جميع الأسر النازحة من مخيم "الكيلو 18"، الذي جرى إغلاقه في محافظة الأنبار.