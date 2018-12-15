كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - بالصور: 9 مصريين بين أقوى 100 مدير تنفيذي بالشرق الأوسط بقائمة "فوربس"

9 مصريين جاءوا في مراكز مختلفة ليحجزوا أماكن مرموقة بين أقوى 100 مدير تنفيذي بالشرق الأوسط، جاءوا بقائمة "فوربس" لعام 2018، حيث يركز الإصدار السادس للقائمة على المبدعين، وصناع التغيير الذين قادوا شركات أحدثت تغييرًا في منطقة الشرق الأوسط.

تضم قائمة هذا العام مديرين تنفيذيين من 29 جنسية وشكل الفرنسيون الجزء الأكبر من جنسيات الرؤساء التنفيذيين بواقع 13 مدير تنفيذي، ويستحوذ قادة القطاع التكنولوجي على الحصة الأكبر من القائمة، بما يتماشى مع معدلات نمو تلك الشركات على الصعيد العالمي.

تكريم التهامي:

احتل المركز السابع في التصنيف، وهو منصب مدير عام في الشرق الأوسط وإفريقيا بقطاع التكنولوجيا، يعمل بشركة IBM ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

طه خليفة:

جاء في المركز الـ20، وهو يعمل بمنصب مدير المبيعات الإقليمي لشركة إنتل بمنطقة أرووبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

أشرف العفيفي:

المصري الثالث بالقائمة وجاء في المركز الـ28، وهو يشغل منصب رئيس شركة هينيكل بمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في قطاع المنتجات الاستهلاكية ومقرها ألمانيا.

محمد أمين:

في المركز الـ46 جاء المصري الكندي محمد أمين، والذي يشغل منصب نائب رئيس شركة Dell لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

مصطفى الجزيزي:

جاء في المركز الـ51، وهو يشغل منصب مدير عام شركة ABB بمنطقة الإمارات ودول الشرق الأدنى، في قطاع المرافق ومقرها سويسرا.

أحمد قناوي:

وفي المركز 67 جاء المصري أحمد قناوي، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة هالبيرتون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في قطاع البتروكيماويات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

عمرو الليثي:

رئيس شركة نوكيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومقرها فنلندا، جاء في المركز الـ73، وهو يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية.

خضر مطر:

بالمركز الـ74 جاء المصري الكندي خضر مطر، الذي يشغل منصب نائب رئيس المبيعات الإقليمي لشركة Bombardier بقطاع الطيران ومقرها كندا.

أحمد عودة: والتاسع على مستوى المصريين والـ96 بين مدراء الشرق الأوسط التنفيذين جاء المصري أحمد عودة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة VMware بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، في قطاع التكنولوجيا، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.