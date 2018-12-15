كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - السيسي يعزي إثيوبيا في وفاة رئيسها الأسبق

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية في وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيوس، الذي وافته المنية صباح اليوم، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب الإثيوبي الشقيق.

ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في استعادة دورها المحورى إقليميا ودوليا، وتصحيح مسار العلاقات مع الدول التي شهدت مشكلات في بعض الأحيان، وذلك بما يحمى الأمن القومى المصرى، ويحقق المصالح العليا للبلاد.