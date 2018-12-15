كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - نانسى عجرم تنتهى من تصوير كليبها الجديد "الحب زى الوتر"

انتهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان "الحب زي الوتر" ومن المقرر أن تقوم بطرحه في عيد الحب المقبل. أغنية "الحب زي الوتر" من كلمات الشاعر محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. ومن المقرر أن تحيي "عجرم" حفلين يوم رأس السنة، أولهما في ليلة 30 ديسمبر الجاري بالقرية العالمية بدبي، أما الحفل الثاني فتحييه ليلة رأس السنة بفندق روتانا بيتش بأبوظبي، وتتراوح تذاكر الحفل بين 400 و1100 دولار

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