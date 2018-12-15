كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - استقبال طلبات 18 مرشحا لانتخابات مقعد نقيب الصيادلة

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال ٣ طلبات ترشح لمقعد النقيب العام وأبرزهم الدكتور محيي عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور على عبدالله، والدكتور محمد الشيخ.

كما استقبلت اللجنة ٦ طلبات للترشح فوق السن ومنهم الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور أيمن عثمان، والدكتور حسن إبراهيم والدكتور محفوظ رمزى، بالإضافة إلى ٤ طلبات تحت السن، و٥ طلبات مناطق، وأغلقت اللجنة باب استقبال الطلبات الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وكانت اللجنة حددت الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنيه النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتى انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء على طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء على طلب موقع من رئيس لجنة تلقى الطلبات بالنقابات الفرعية والنقيب الفرعي.