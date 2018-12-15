كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - بنك التنمية الصناعية يعتزم زيادة محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة لـ5 مليارات جنيه

يستهدف بنك التنمية الصناعية الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى 5 مليارات جنيه خلال عام 2019. قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بجانب تجاوز المتناهى الصغر المليار جنيه. "وأوضح أن البنك متوافق مع متطلبات البنك المركزي لتستحوذ المحفظة على أكثر من 27% من إجمالي المحفظة الائتمانية. وطرح البنك المركزي مبادرة نهاية عام 2016 تقوم على استحواذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على 20% من محافظ البنوك الائتمانية بهدف الوصول بتمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه بحلول 2020.

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