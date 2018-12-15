كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - كارول سماحة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم غدا
تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ضخم، غدا الأحد، في لبنان احتفالا برأس السنة.
ومن المقرر أن تقدم كارول أبرز الأغاني الخاصة بها، مثل "أقول أنساك"، و"خليك بحالك"، و"روح فل"، و"هخونك"، و"مبروك لقلبي".
يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنية "أهلا بيسوع"، عبر القناة الرسمية لها على موقع "يوتيوب".
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