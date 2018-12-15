بالصور| هيفاء وهبي تكشف عن طولها ووزنها لمتابعيها على "إنستجرام"

تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على طولها ووزنها الحقيقيين، في تعليق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حساب يحمل اسم سميرة رمشيني، تعليق باللغة الإنجليزية تضمن: "عزيزتي هيفاء، كم يبلغ طولك ووزنك"، لترد الفنانة اللبنانية أن طولها 170، ووزنها 58 كليو جرام.

وجاء ذلك التعليق على مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته "هيفاء" عبر "إنستجرام"، خلال تحضيرات جلسة تصوير جديدة، أطلت فيها بفستان أسود قصير، والذي تميز بأنه غير منقوش، بالإضافة إلى "بوت" ذهبي لامع.

يشار إلى أنه انتشر مؤخرا صورا للفنانه هيفاء وهبي، وهي ترقص على أغنية "متيجي نرقص"، ضمن أحداث فيلم "خير وبركة"، وأثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وظهرت الفنانة وهي ترقص بفستان أسود قصير شفاف من الجانبين، ما تسبب في تعرضها لهجوم من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، نفت "وهبي" أن تكون ظهرت بهذه الإطلالة، مؤكدة أنه الصور المنتشرة لها تعرضت للـ"فوتوشوب" قائلة: "الصورة تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها! ولو هالصور هالقد مهمة ومزلطة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم؟ لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل!!"، حسب قولها.

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