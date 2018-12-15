الامارات | أعمـاق

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من فوائد البحار والمحيطات للإنسان أنها توفر الأكسجين في الغلاف الجوي، فالمحيطات توفر 50% من الأكسجين في الجو، وتخزّن ثاني أكسيد الكربون 50 مرةً أكثر من الهواء، كما أن السباحة في مياه البحر تزيد من انتعاش الجلد، وتحسّن صحته.

وبما أن المحيطات تغطي 70% من مساحة الأرض، فهي تنقل الحرارة من خط الاستواء إلى القطبين، وهذا كله يساعد على تنظيم المناخ على الكوكب، وتخفيف تغيّر المناخ الذي قد يحصل لاحقاً، فمياه المحيطات تساعد على جعل الجو معتدلاً، وتنظّم سقوط الأمطار، وتحدّ من حدوث الفيضانات والجفاف.

صورة لسرطان صغير ملوّن حجمه لا يتجاوز سبعة ملليمترات.