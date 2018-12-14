كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - كيندال جينر أعلى عارضات الأزياء أجرًا فى 2018.. اعرف السعر

للعام الثانى على التوالى استطاعت عارضة الأزياء كيندال جينر أن تحافظ على تصدرها لقائمة أعلى عارضات الأزياء أجراً للعام 2018 بـ22.5 مليون دولار وفقاً لفوربس، بفارق كبير عن كارلى كلوس التى احتلت المركز الثانى بـ13 مليون دولار.

ونجحت كيدنال التى تبلغ من العمر 23 عاماً فقط، أن تطيح بالعارضة البرازيلة جيزيل بوندشين التى احتلت صدارة القائمة لعدة سنوات بينما هبطت هذا العام للمركز الخامس، واحتفظت بتاجها كأعلى العارضات أجراً، وجاء هذا الأجر العالى المثير للإعجاب، بسبب عقودها الضخمة مع أكبر شركات الأزياء والعلامات التجارية البارزة التى عملت معهم مثل بربرى Burberry، فرساتشى Versace، وفندى Fendi، كما عملت هذا العام كسفيرة لشركات عالمية أخرى منها إستى لودر Estee Lauder، أديداس Adidas، كلفن كلاين Calvin Klein وغيرهم.

وشملت القائمة أيضاً كريسى تيجن زوجة المطرب العالمى جون ليجند فى المركز الثالث بالتساوى مع روزى هنتنجتون وايتلى، بينما احتلت جيجى حديد وأختها بيلا المركزين السابع والثامن.

تم تسجيل هذه الأرباح فى الفترة من 1 يونيو 2017، وحتى 1 يونيو 2018، وحققت كيندال العام الماضى 22 مليون دولار مما جعلها تتصدر القائمة أيضاً، وبينما استمر أجرها فى الارتفاع، تلقت كيندال ردة فعل عنيفة من العاملين فى مجال الموضة، بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها انتقائية للغاية حول العلامات التجارية التى تعرضها أو تمثلها.

وكانت كيندال قد صرحت لمجلة "الحب" فى أغسطس :" منذ بداياتى، كنت انتقائية جداً حول الماركات التى أعمل لها أو اعرضها، فأنا لم أكن ابداً واحدة من هؤلاء الفتيات اللاتى يظهرن فى 30 عرضاً فى الموسم الواحد" مما جعلها فى مهب الانتقادات من عارضات الأزياء الأخرى.

وجاءت القائمة كالتالى:

1. كيندال جينر - 22.5 مليون دولار

2. كارلى كلوس - 13 مليون دولار

3. كريسى تيغن - 11.5 مليون دولار

3. روزى هنتنجتون وايتلى - 11.5 مليون دولار

5. كارا ديليفين - 10 ملايين دولار

5. جيزيل بوندشين - 10 ملايين دولار

7. جيجى حديد - 9.5 مليون دولار

8. بيلا حديد - 8.5 مليون دولار

8. جوان سمولز - 8.5 مليون دولار

10. دوتزين كرويس - 8 ملايين دولار