لأطفالك.. طريقة تحضير حلوى البودينج في المنزل

حضري لأولادك حلوى البودينج الشهية، في المنزل، بدلا من شرائها في الشارع، لضمان جودتها فضلا عن تزويدهم بالطاقة والسكريات. وإليكِ طريقة تحضيره بالمنزل، لتقديمه لأطفالك عقب وجبة الغداء. - المكونات: كوبان من الحليب 3 ملاعق كبيرة نشا فانيليا سكر حسب الرغبة 4 ملاعق كاكاو - طريقة التحضير: أضيفي النشا والفانيليا إلى الحليب البارد، ثم أضيفي السكر والكاكاو، وقلِّبي جيدًا. ضعي المكونات على النار، وقلِّبي حتى يتماسك القوام. صُبي المكونات في قوالب وقدميها دافئة. ​

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