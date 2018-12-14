بالصور والفيديو| "معجزات" بابا نويل تحقق أماني الأطفال المرضى

حققت مصورة وفنانة رقمية من أستراليا معجزة حقيقية في عيد الميلاد، للأطفال الذين سيقضون عطلة الميلاد ورأس السنة على أسرة المشافي.

وتنقل المصورة والفنانة، كارين إلسوب، الأطفال المرضى من غرف المستشفيات إلى أسطورة العام الجديد، كما يؤمن ويصدق بها معظم أطفال العالم، برفقة بابا نويل، باستخدام برنامج الفوتوشوب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وجاءت فكرة جلسات تصوير أعياد الميلاد للفنانة الأسترالية، عام 2016، عندما طلبت منها أم فتاة مريضة عمل شيء ما يسعد ابنتها في فترة الأعياد، لأنها كانت تتعالج في المستشفى.

ومرت سنتان على تلك الصورة، ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد فريق إلسوب بشكل ملحوظ، حيث انضم لها مئات المصورين من جميع أنحاء العالم، لمساعدتها في "واجبها الإنساني" بإسعاد الأطفال المرضى الذين لا يستطيعون الانظمام إلى مائدة العائلة في ليلة العام الجديد.

وعلى الرغم من ازدياد عدد فريق التصوير الفني، إلا أن "إنشاء" صورة واحدة في أجواء الأعياد، يستغرق 20 ساعة من العمل في المتوسط.

وجاءت فكرة جلسات تصوير أعياد الميلاد للفنانة الأسترالية، عام 2016، عندما طلبت منها أم فتاة مريضة عمل شيء ما يسعد ابنتها في فترة الأعياد، لأنها كانت تتعالج في المستشفى.

ومرت سنتان على تلك الصورة، ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد فريق إلسوب بشكل ملحوظ، حيث انضم لها مئات المصورين من جميع أنحاء العالم، لمساعدتها في "واجبها الإنساني" بإسعاد الأطفال المرضى الذين لا يستطيعون الانظمام إلى مائدة العائلة في ليلة العام الجديد.

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