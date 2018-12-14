بالفيديو| قصة حب أسطورية.. مقتطفات من علاقة حسن كامي وزوجته نجوى

ينازع دموعه دوما عند استضافته في برنامج تليفزيوني يتحدث فيه حسن كامي عن زوجته "حبيبته وعشيقته وأخته وأمه"، كما يحب أن يصفها نجوى، فهي من وقفت جانبه عندما توفي ابنهما الوحيد، ساعدته كي يعود لفنه وغناؤه مرة أخرى، قصة 40 عاما من الزواج، فارقته قبل عدة سنوات لكنه يقتنص الفرصة دوما للحديث عنها في أي مناسبة.

تحدث كامي خلال استضافته في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عن الصعوبات التي واجهته للزواج من مسيحية، وقال إن والدة زوجته اقنعته بالجلوس مع 6 قساوسة، كي تقنعه بعدم الزواد من ابنتها، "قعدت مع الواحد فيهم 6 ساعات، واقنعتهم يقولولها اني ابن حلال"، كما أ،ه واجه رفض والدها الحازم، "دي بنتي الوحيدة"، وأكد له بأنها سيسعدها.

"مكتبة كاملة في وسط البلد"، رفض عروض من يشتريها كي يهديها لحبيبته تكون ملكية خاصة لها، كما تحدث في برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، قبل عدة أشهر من الآن، استرجع ذكرياته معها، وروى بأنها اشتراها لها مكتبة ويود لو اهداها لها، "انتي عارفة يا نجوى القاعدة في وسط الثقافة دي كلها زي ما يكون برنس قاعد في سرايا من سرايات العائلة المالكة"، وارتبط بها جدا وظلت فيها لما يزيد عن 30 عاما، وظلت لمدة 4 سنوات تكتب كتابا تلو الآخر كي تحتفظ بها على الحاسب الآلي.

وقرر كامي بعد وفاة زوجته وكفه عن التمثيل والغناء أن يظل جانب المكتبة التي ارتبطت بها زوجته، "بحبها أوي".

سافرا معا لعدة دول، وعرض البرنامج مقتطفات من حياتهم برفقة ابنهما، وقال كامي عن بداية علاقته بها وكيف تعرفا، "داخل النادي بلعب رياضة وعندي 28 سنة، من ضهرها كانت جميلة أوي، ووشها اتخضيت من جمالها، وقلت والله يا رب لو دي انا هتجوزها على طول، وفي ذات الوقت كان هو مدير شركة طيران، وكان يحتاج لسكرتيرة، فجاءت نجوى صدفة، وقررت وقتها بانه لن يتركها".

وأكمل كامي، "تحدثت معها في التليفون، ولم تمانع خروجهما سويا في مجموعة، اتجوزتها بعد سنة واحدة، هي مسيحية وأنا مسلم، ومكنش حد موافق اتجوزها، قلتلها هخش في معركة جبارة عشان نكمل حياتنا سوا قدامك 3 أيام تفكري أخش المعركة دي ولا لا"، وقررت نجوى الزواج منه في حينها.

توفت زوجته عام 2012، لم يكف من حينها عن إرسال رسائل عبر "فيسبوك"، يعبر فيها لها عن أشواقه وحبه وكم افتقدها، يذكرها بالتواريخ الهامة في حياتهما، أو يبلغها سفره للعمل، هو الفنان المحب، كما قال في برنامج معكم منى الشاذلي الذي ظهر فيه عام 2014، وقال "كلمة واحدة أوجهها لنجوى، وحشاني"، وأضاف خلال البرنامج، "بعتقد انها حاسة بيا، انا عايز اروحلها انا متصور انها يمكن ترجع البيت".

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