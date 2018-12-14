كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - الأمن العام يضبط 25 هاربا من 302 حكم قضائى متنوع

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط 25 محكوم عليهم "هاربين" مطلوب التنفيذ عليهم فى 302 حكم قضائى متنوع. جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وخاصة متعددى الأحكام وشيكة السقوط. وكثفت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام جهودها، وتمكنت من ضبط 25 محكوما عليهم "هاربين من التنفيذ" عليهم 302 حكم قضائى متنوع، بينهم 12 هاربا من حكم جنائى، و215 حكما حبس جزئى، و75 حكم حبس مستأنف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

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