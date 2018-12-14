بالصور| "وشوم بيضاء وبشرة سمراء".. ميريام فارس تفاجئ جمهورها بإطلالة غجرية

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صورة لها بإطلالة "غير تقليدية"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الصورة، ببشرة سمراء ووشوم بيضاء بوجهها، بالإضافة إلى شعر أسود، في إطلالة "غجرية"، خلال فيديو كليب جديد "قومي"، قائلة: "الرفاق هم أفضل شيء".

وأرفقت الفنانة اللبنانية بالصورة جملة "رقم 1 في الأكثر رواجًا على المواقع الإلكترونية" باللغة الإنجليزية، نتيجة تصدرها مواقع البحث خلال الساعات الماضية

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد عن 60 ألف تسجيل إعجاب خلال 8 ساعات.

يشار إلى أن المغنية اللبنانية احتفلت بعودتها للساحة الفنية بعد غيابها منذ نحو 6 أشهر، إثر إصابتها بمرض نادر تسبب في دخولها حالة صحية دقيقة منعتها من العمل وألغت عدة حفلات فنية، لتعود شائعات إصابتها بـ«سرطان الدم» للظهور مرة أخرى، الأمر الذي نفته الفنانة في بيان سابق لها.

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