كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 صباحاً - صحف فرنسا تبجل نيمار وتبرز فوضى مارسيليا

صحف فرنسا

تباينت العناوين الرياضية للصحف الفرنسية الصادرة اليوم الجمعة، بين الإشادة بالنجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان، والثناء على فريق رين، وتسليط الضوء على كبوة أولمبيك مارسيليا.

وتصدرت صورة نجم باريس سان جيرمان غلاف صحيفة ليكيببعنوان: "الكبير.. نيمار"، في إشارة لمساهمته القوية في تصدر فريقه لمجموعة قوية بدوري الأبطال، والتفوق على ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وريد ستار بلجراد الصربي.

وفي الأسفل أضافت: "رين ينقذ الكبرياء" بعدما بات الفريق الفرنسي الوحيد الذي تأهل لدور الـ32 للدوري الأوروبي، في مقابل خروج أولمبيك مارسيليا وبوردو.

أما صحيفة بروفانس فكتبت: "السقوط العالمي أمام ليماسول" في إشارة لخسارة مارسيليا على ملعبه وبين جماهيره أمام الفريق القبرصي بنتيجة 1-3، ليتذيل مجموعته في (يوروبا ليج).

بينما علقت مجلة فرانس فوتبول على خسارة مارسيليا: "خسارة رابعة.. فوضى عامة".

وأضافت: "رين يواصل المغامرة بفضل سار" في إشارة لفوز الفريق الفرنسي على أستانا بثنائية سجلها إسماعيلا سار.