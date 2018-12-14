"أنتي ملك أمي".. "فاطمة" تطلب الطلاق: "حماتي بتاخد جهازي حاجة ورا التانية"

بجسد ممتلئ قليلاً، تكسوه عباءة سوداء، وملامح طفولية، وعينان مليئتان بالحزن، وقفت (فاطمة ب. ا.) البالغة من العمر نحو 22 عاماً، تقص حكايتها للأخصائية الاجتماعية بمحكمة الأسرة بكفر الشيخ، طالبة الطلاق بعد زواج دام 4 أعوام، فالخلافات ضربت بيت الزوجية بعد مرور 3 أشهر فقط من الزواج، بسبب زواجها في شقة تعلو شقة حماتها.

قالت فاطمة: "تقدم لخطبتي (علي خ. ا.) وكنت وقتها في عامي الأول بكلية دار العلوم، ووافق أهلي أن استكمل عامين من التعليم أثناء خطبتي والآخرين في منزل الزوجية، إلا أنه تعجل الزواج فتزوجنا في شقة أعلى شقة والدته، بعد خطبة لم تدم لـ5 أشهر، وبعد 3 أشهر من الزواج بدأت الخلافات تدب في منزلنا، منعنى من استكمال دراستي، وبعد مفاوضات استكملت تعليمى حتى حصلت على الليسانس، وخلال هذه السنوات حاولت تهدئة الأمور حتى لا تصل لطريق مسدود، وأكون خاسرة، وطلبت من أهلي الطلاق منه بعد عام ونصف إلا أنهم رفضوا بحجة معايرة جيراني لي بكلمة مُطلقة".

وأضافت أمام الأخصائية: "حماتي بدأت تنكد عليا وكانت بتخليني أروح الجامعة، وتنزل حاجات من جهازي ولما كنت آجي اطلعها شقتي كانت ترفض، وتقولي البيت واحد وهي مش هيجرالها حاجة، قولت مع نفسي الكبايات مفيش مشكلة، نزلت البوتجاز بتاعي بحجة أن بوتجازها باظ، قولت لجوزي صلحهولها علشان مقدرش أنزل أطبخ تحت وأسيب طفلي، وطلعت البوتاجاز وبدأت تنزل باقي الجهاز، ولما رفضت تعدت عليا بالألفاظ السيئة، فحملت طفلي وذهبت لمنزل أهلي وبعد 18 يوماً عدت مرة أخرى بعد التفاوض بمنع نزول جهازي، لكن رجعت ريما لعادتها القديمة".

تابعت: "كنت بكشف على ابني من شهر ورجعت لقيتها أخدت الديب فريزر بتاعي بحجة أن تلاجتها باظت وأنا مش بستخدمه كتير، حاولت بهدوء أرجعه شقتي اتخانقت معايا، اشتكيت لجوزي رد قالي أنتي كلك ملك أمي، ولو نزلت الشقة كلها مينفعش ترفضي، طلبت منه الطلاق ضربني وقالي مفيش طلاق وهتعيشى غصب عنك، رديت قولتله هرفع قضية طلاق قالي همرمطك في المحكمة، فأنا جاية طالبة الطلاق منه وحفظ حقي وإعطائي قائمة منقولاتي ومؤخري ونفقة لطفلي".

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