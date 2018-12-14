الامارات | براتسلافا مدينة من سحر العالم القديم

شكرا لقرائتكم خبر عن براتسلافا مدينة من سحر العالم القديم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - براتسلافا هي عاصمة سلوفاكيا وأكبر مدنها، حيث يقطنها ما يقرب من 430 ألف نسمة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على نهر الدانوب، وهي أكثر المدن كثافة سكانية في أوروبا الوسطى، والمركز السياسي والاقتصادي والثقافي لجمهورية سلوفاكيا.

العديد من الشركات المحلية والعالمية تتخذ من العاصمة براتسلافا مركزاً لها، بالإضافة إلى وجود العديد من الجامعات والمتاحف والمعارض في المدينة. اشتهرت المدينة تاريخياً باسمها الألماني Pressburg ولعبت دوراً تاريخياً مهماً ما بين 1536 إلى 1783، حيث كانت براتسلافا عاصمة مملكة هابسبورغ.

وتقلع «فلاي دبي» إلى مدينة براتسلافا في ثلاث رحلات أسبوعياً انطلاقاً من دبي. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل الى 296 طائرة. وتغطّي شبكة فلاي دبي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة الى شبه القارة الهندية.

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