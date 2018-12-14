الامارات | نصائح للعناية بالوجه قبل الزواج

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية بالوجه قبل الزواج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر العناية بالوجه قبل الزواج مهمّة ليست بالسهلة على الإطلاق، فهي تحتاج إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتحصلي على النتيجة التي ترضيك وتليق بليلة العمر، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على أسس العناية بالوجه قبل الزواج، لا تترددي بتطبيقها والمثابرة عليها لتكوني النجمة في هذه الليلة التي لا تُنسى. على الرغم من أن هذه المرحلة تتصف بكثرة الانشغالات، إلا أنه يجب أن لا تهملي العناية بالبشرة فهي أهم مرحلة من مراحل العناية بالوجه، لأنها تخفف من إفراز الدهون التي تسبب ظهور البثور وحب الشباب، وهو أمر لا ترغبين به أبداً في هذه الفترة بالتحديد. وهناك أربعة أشياء أساسية للعناية بالبشرة، وعلى كل امرأة أن تتوافر لديها في البيت، وهي (الغسول أو الصابون، مزيل المكياج، مرطب البشرة وواقي الشمس)، وأن يراعى استخدام المستحضرات التي تناسب البشرة والحالة.
وإليك بعض النصائح من الدكتورة سوسن الملا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل:
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