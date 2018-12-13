كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - أول تعليق لـ‘‘محمد بن سلمان’’ على المشاورات بين الحوثيين والشرعية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً ، الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش انعقاد قمة العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين.