في الشتاء.. أفضل الماسكات لعلاج شعرك الجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

التعرض للهواء البارد في الشتاء يحدث أضرارًا كبيرة بشعرك فيصبح جافًا، متشابكًا وخشنًا، بهذا فإن العناية بالشعر ضرورية للحفاظ عليه ومنحه العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.

ومن ضمن أسباب جفاف الشعر الأخرى، تلوين الشعر والاستخدام المفرط لأدوات التصفيف ما يعزز أيضاً تساقط الشعر وظهور الأطراف المتقصفة، وفقًا لموقع "إل" المختصة بالموضة والجمال.

وبما أن فروة الرأس تصبح هي أيضاً عرضة للجفاف في فصل الشتاء، هناك احتمال كبير لظهور قشرة الرأس. إليك أفضل ماسكات طبيعية منزلية، لتعالجي شعرك الجاف قبل حلول الأعياد:

- ماسك البيض والحليب والورد

يستخدم البيض في العديد من الماسكات العلاجية للشعر لأنه يحتوي على البروتينات والمعادن التي تعيد إحياء جذور الشعر المتضرر. يجمع هذا الماسك بين البروتينات الموجودة في البيض والكالسيوم الموجود في الحليب.

المكونات

بيضة واحدة

نصف كوب من الحليب السائل

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير

- اخفقي البيض بمضرب شبكي يدوي ثم أضيفي الحليب وماء الورد.

- إذا كان المزيج سائلًا كثيرًا، يمكنك إضافة ملعقتان كبيرتان من الحليب الجاف. أخلطي المكوانت جيدًا.

- وزعي الماسك على شعرك بالتساوي واتركيه يتفاعل لمدة 20 دقيقة.

- ماسك الموز وزيت اللوز

فوائد الموز عديدة للبشرة والشعر، إذ يعمل على ترطيب البشرة الجافة والشعر التالف. يستخدم زيت اللوز بكثرة في العلاجات الطبيعية ويشتهر بقدرته على استعادة لمعان الشعر وبريقه. ومزج كلا المكونين ينتج عنه ماسك للشعر الجاف.

المكونات

موزة واحدة

نصف كوب من زيت اللوز

طريقة التحضير

اهرسي الموزة وأضيفي زيت اللوز.

امزجي الموكنات جيداً حتى تحصلي على عجينة كريمية.

طبقي الماسك على فروة الرأس وكامل الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة.

إن هذه العلاجات ليست كافية إذا لم تكن مقرونة عناية يومية بالشعر. اتبعي هذه النصائح:

- تجنبي غسل شعرك يوميًا.

- استخدمي منتجات مناسبة لنوع شعرك.

- لا تفرطي في استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية.

- لا تستخدمي منتجات شعر تحتوي على العطور أو الكحول.

- اعتني بنظامك الغذائي، فالشعر يستفيد من استهلاكك للبروتينات والفيتامين إي.

- اشربي الكثير من الماء، لا تتذمري من شعرك الجاف إذا كنت لا تشربين كمية كافية من المياه خلال اليوم.