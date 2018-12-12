كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:48 صباحاً - "حماية المستهلك" : إلغاء إجازات العاملين بالجهاز يوم السبت لتوفير تواصل أكثر مع الشكاوى

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك،: "شكلنا فريق عمل من الجهاز لفحص الشكاوى التي كانت متراكمة خلال الفترة الماضية".

وتابع "عبد المعطي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء،: "نتغلب على العجز في العنصر البشري بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة، ونعمل بطرق غير تقليدية لتلقي الشكاوى من المستهلكين".

ولفت إلى أنه قام بإلغاء إجازات العاملين بالجهاز يوم السبت لتوفير تواصل أكثر مع الشكاوى.