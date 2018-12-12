كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:48 صباحاً - بائعة الخضار بدمياط : المكان اللي خصصته المحافظة كان مؤقت

كتبت : انجي بيومي

قالت المواطنة كريمة، بائعة الخضار بدمياط، والتي انتشرت حكايتها على "السوشيال ميديا" عقب طرد البلدية لها، إن المحافظة خصصت لها مكان، استمرت به لمدة أسبوع واحد فقط.

وأضافت "كريمة"، خلال اتصال هاتفي برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها توجهت إلى المحافظة لاستلام ورق الإشغال، فكان ردهم أن المكان مؤقت، وخصصوا لها مكان آخر ولم تحصل على ورق به حتى الآن.

ومن ناحيته أوضح عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، أنه تولى منصبه منذ أسبوعين، وآتت إليه السيدة كريمة وزوجها يشتكون من مضايقة الباعة لهم في المكان الذي خصصته لهم المحافظة.

وأضاف أنهم كان يفترشون حديقة في وسط الشارع، فهو مكان ليس قانونيا، وليس مناسبا، وتسبب في أزمة، ولهذا تم تغييره، وتخصيص مكان أكبر.