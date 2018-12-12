كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 02:11 صباحاً - بالملابس الداخلية +18.. ليلى بن خليفة تنشر صور جريئة .. اتفرج

نشرت عارضة الأزياء التونسية ليلى بن خليفة، عبر حسابها الخاص على موقع "انستغرام"، صوراً لها في جلسة تصوير خضعت لها في العاصمة الفرنسية باريس. وأرفقت بن خليفة الصور الجريئة التي أظهرت حمالة صدرها بتعليق: "أتفهّم.. ولكن لا أكترث".





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