مؤسس "المصريون أولى" يدعم المطلقات بـ"بداية جديدة" لتوفير فرص عمل لهُن

مشكلة تواجه كثيرات من السيدات بعد الطلاق، وهي محاولة توفير مصدر رزق لها ولأولادها، ولكي تتمكن من ذلك تواجه بعض الصعوبات في إيجاد فرصة عمل تتناسب معها، لذلك حاول المحارب جمال طلعت كما يطلق عليه البعض، توفير فرص عمل للأمهات من خلال تعليمهن الأعمال اليدوية ومساعدتهن على بيعها، تجربة شخصية مع ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم جعلته يفكر في توفير مصدر رزق للمئات من الأسر.

يقول العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة، المحارب جمال طلعت، كما يطلق عليه، المدير التنفيذي بمؤسسة "تحيا مصر" للتنمية المجتمعية ومؤسس مبادرة "المصريون أولى.. مصنوعة في بيتك"، أثناء حديثه لـ"هُن"، إن المشروعات الصغيرة تساعد في توفير مصدر رزق لمختلف الفئات، واستطاع من خلال المبادرة افتتاح أول مركز تدريب للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة في جامعة المنيا لكل أبناء المحافظة من المعاقين والمرأة المعيلة.

رغبته في مساعدة المرأة المعيلة قرر الانضمام إلى مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات لتعليمهن حرفا مختلفة تساعدهن على كسب مصدر رزق بمفردهن دون الاعتماد على آخرين، ويعمل على إمدادهن بالخامات التي تساعدهن على إنتاج منتجاتهن وبيعها.

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