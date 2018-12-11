كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - ​روزانا اليامي .. على خطى رانيا يوسف بفستان فاضح !!

بعد أزمة فستان الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأمر الذي أخضعها للتحقيق بتهمة تحريضها على الفسق والفجور.

ربط الكثير من المتابعين بين خطوة يوسف هذه، وما قامت به ال​إعلام​ية السعودية ​روزانا اليامي​ وذلك بعد ظهور الأخيرة بفستان وصفه الكثيرون بالجريء والفاضح بسبب كشفه عن مفاتن جسمها.

وإنتقد المعلقون إطلالة اليامي هذه مشيرين إلى أن يوسف فتحت المجال لهكذا إطلالات .