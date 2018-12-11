خدعوكي فقالوا.. 4 شائعات حول "الرجيم" لا تتبعيها

البحث عن الرشاقة يجعل أي فتاة تنساق وراء أي أحاديث تدور حول الرجيم، فهناك من تعتمد على طعام واحد أو شرب الخل مثلا، أو الامتناع عن تناول وجبة الإفطار، دون السؤال عن فائدة هذا النظام أو خطورته على الجسم، وعرض موقع "healthy"، بعض الشائعات حول "الرجيم" لتجنب خطورتها.

1- خل التفاح على الريق:

يعتقد البعض أنه يساعد على حرق الدهون بسهوله، ولكن الحقيقه أنه يعمل على تعزيز عملية الهضم، ما يؤدي إلى الشعور السريع بالجوع.

2- ممارسة الرياضة في الصباح الباكر:

حيث يتوهم البعض أن تلك الممارسة تؤدي إلى حرق المزيد من الدهون، والصحيح أن الرياضة الصباحية تساعد في التقليل من حجم العضلات وليس التقليل من كمية الدهون.

3- تناول غذاء واحد لمدة أسبوع،

أو ما تعرف بحمية الديتوكس فهذا النظام يساعد في التخلص من السموم بالجسم وتنظيفه داخليا، ولكنه لا يساعد في خسارة الوزن.

4- الماء الدافئ على "الريق":

يعتقد البعض أنها تساعد في التخلص وحرق المزيد من الدهون في المعده، ولكن الصحيح أنه لا فرق من تناول الماء ساخنا أو باردا، المهم هو شرب الماء بكمية لا تقل عن لترين يوميا أي ما يعادل 8 أكواب، حتى تساعدي جسمك على تفتيت الدهون.

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