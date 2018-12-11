مي العيدان تسخر من جنسية خال مشاعل الشحي.. وتتعرض لهجوم قاسٍ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الإعلامية الكويتية، مي العيدان لهجوم حاد من قبل متابعيها على صفحتها في إنستغرام، بسبب سخريتها من جنسية خال المدونة والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي.

ونشرت مي على صفحتها بـ"إنستغرام" فيديو لمشاعل الشحي مع خالها الفلبيني الجنسية، وعلقت عليها قائلة: "مشاعل الشحي فرحانة بخالها الفلبيني..اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب".

وأثار تعليق الإعلامية الكويتية غضب متابعيها، الذين اتهموها بالعنصرية وعدم احترام مشاعر الآخرين، مؤكدين أنها ليس من حقها مطلقًا السخرية منها ومن خالها بهذا الشكل "الفج".

وانتقد أحد متابعي مي العيدان منشورها، قائلًا: "ما بهدلنا غير هالعنصرية الفاضية تري لو تبحثين في شجرة عائلتك يمكن تلقين لك خال أو جد من الواق واق".

وكتبت متابعة ثانية: "عن جد إنسانة سطحية..تستهزئي فيها أنت مو أحسن منها..لا تقللي من بلد أو شعب هي لما أجت على الدنيا اختارت مين خوالها ومين عمامها..ويمكن هالإنسانة هي وخالها تكون أحسن منك".

وكانت العيدان قد فتحت النار على الثنائي الإماراتي مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس مؤخرًا، بسبب قيام مشاعل بتوجيه لفظ غير لائق لزوجها على الهواء أثناء لقاء إذاعي لهما.

وقالت العيدان عبر حسابها على "سناب شات": "في مقولة اشتهرت من كام سنة وهي ألا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. وأنا بقول لا تجعلوا من قليلي الأدب مشاهير".

وأضافت: "هل هادا الشيء الذي يستحق يكون استاندر والناس تنعجب فيه.. هل واحدة تقول حق زوجها جب (أخرس) وهي تدري أنه في تصوير وإعلام.. هل هادا الأخلاقيات اللي تبون تسود.. أني واحدة تقول لزوجها يلا جب أي (أخرس)".