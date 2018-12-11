حليمة بولند توجّه رسالة رومانسيّة "غامضة".. فمن قصدتْ؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوّقتْ الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لمعرفة هويّة الشخص، الذي احتفلتْ معه بعيد ميلادها، في أحد المطاعم الفاخرة، وذلك من خلال توجيهها رسالة رومانسيّة له.
ونشرتْ حليمة، صورًا لمائدة الطعام، التي احتوتْ على أطباق "سوشي" مغطّى بالذّهب، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلة: "اللهم لا يحرمني منك في عامي الجديد وفي كل عام وبنتغدا مع بعض".
وهو ما زاد من حيرة متابعيها، حول حقيقة عودتها إلى زوجها السّابق بالفعل، أم أنّها تعيش قصّة حبّ جديدة، ستعلن عنها قريبًا.
وكانت الإعلامية الكويتية، احتفلتْ بعيد ميلادها الـ38 على طريقتها الخاصّة، بعدما نشرتْ مجموعة صور من جلسات تصوير، خضعتْ لها من قبل.
ونشرتْ بولند، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاصّ على تطبيق "سناب شات"، وهي تحتفل بعيد ميلادها، وتغنّي لنفسها، معلقة: "كل عام وأنا بخير بوجودكم فانزاتي ومتابعيني الله لا يحرمني منكم".
وأضافتْ: "مع كل شمعة أطفئها بتعلم درس جديد في الحياة وكل اللي بيحصلي بيخليني أقوى.. الحمد لله يا رب على عطاياك.. كل سنة وأنا طيبة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.