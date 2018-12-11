بالصور| بينها فساتين هاني البحيري.. أغلى ملابس نسائية ارتدتها الفنانات

ظهرت اليوم الفنانة نيكول سابا بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري خلال فعاليات عرض الأزياء السنوي له، وتقدر قيمة الفستان بحوالي 180 مليون جنيه مصري بحسب ما أعلن خلال الدفيليه.

وظهرت نيكول بالفسان الضيق غير المنفوش وله ذيل طويل إلى حد ما، وفضلت رفع شعرها لأعلى على طريقة "الكعكة".

ولعل فتسان البحيري اليوم هو أحد أغلى قطع الملابس النسائية التي ارتدتها الفنانات مؤخرا، فقد ارتدت الفنانة إليسا خلال حفل عشاء بدبي "توب" وسروال بتوقيع ماركة الأزياء العالمي جيفنشي.

وظهرت إليسا بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بنطلون أسود جبردين له فتحة من الأمام أغلقت بـ"سوستة"، وعليه "توب" من التل شفاف ارتدت تحته حمالات صدر فضية.

وتقدر قيمة الـ"توب" وفق موقع متجر "بارنيز نيويورك" بنحو 30 ألف و871 جنيها مصريا، والسروال، المصنوع من الموهير جبردين، وتقدر قيمته بنحو 24 ألف و589 جنيها مصريا، ومتوفر منه المقاسات من 34 وحتى 44.

وفي حفل عرض الأزياء السنوي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عرض فستان زفاف أسطوري، ارتدته الفنانة يسرا اللوزي خلال الدفيليه، وتقدر قيمته بنحو 5 ملايين دولار، وهو ما رشحه بقوة لدخول موسوعة "جينيس".

وكان الفستان منفوش عكس فستان العام الجاري، ومرصع بالألماظ وتزينت اللوزي بتاج وطرحة كبيرة تليق مع الفستان.

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