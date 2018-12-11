كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - خبير اقتصادي يؤكد انخفاض الأسعار بعد تراجع معدل التضخم

كتبت : شيرين عصملي

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، إن الدولة يجب عليها القيام بدور رقابي فعال لضبط الأسواق وضمان هبوط الأسعار، مع تراجع معدل التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن انخفاض معدل التضخم في مصر هذا الشهر إلى 15.6% مؤشر على زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية بنسبة 11%، لافتًا إلى أن تراجع التضخم سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن والأسماك تشهد تراجعًا الفترة الحالية والمقبلة، وذلك على الرغم من دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أن رفع أسعار بعض السلع يقف وراءه جشع التجار، وليس الدولة.