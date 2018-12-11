كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - رئيس "الحديد والصلب" الأسبق: الصناعة هشة والمصانع قليلة

كتبت : شيرين عصملي

كشف المهندس سامى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق، أن الشركة تمتلك 200 مليون طن حديد خام صالح للاستخدام وفقا لدراسات جدوى أعدتها بعض الشركات الأمريكية والألمانية، لافتا أن سعر خامات الحديد والصلب التي تمتلكها الشركة تقدر بـ 6 مليارات دولار، مؤكدا أن شركة الحديد والصلب هي الأولى التي تعتمد على الخامات المصرية في إنتاجها، متسائلا: «أين تذهب تلك الخامات؟».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن صناعة الحديد والصلب في مصر هشة وهناك فقط 4 مصانع هم المسئولون عن إنتاج الحديد والصلب.