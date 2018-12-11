كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - لأول مرة في لبنان مهرجان لأفلام العائلة

قال محمد حجازى، ناقد فني لبناني، إن مهرجان أفلام العائلة تم اختيار الأفلام فيها عن أحوال الأسرة فى بيروت وتم اختيار هذه الأفلام لتتناسب مع طبيعة العائلة الشرقية، مضيفًا أن المهرجان ركز على أفلام الأطفال.

وأضاف حجازى فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد، الذي يذاع على فضائية الغد، أن أفلام المهرجان تحمل رسائل تربوية وحائزة على عدة جوائز، مشيرًا أن الأفلام تحمل جنسيات أجنبية ايطالية وفرنسية وأمريكية وفلندية وتركية وفيلم وحيد من بيروت.

وأوضح حجازى أن المهرجان يستمر لمدة 3 أسابيع ، مضيفًا أن الدورة القادمة فى المهرجان ستستقبل أفلام من الدول العربية، مؤكدًا أن المهرجان به أفلام تناسب التقاليد الشرقية.

وانتقد حجازى تقليد العرب للأفلام الأمريكية فى الأكشن والعنف الذى له أضرار عديدة على الأطفال.