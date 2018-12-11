ملعقة عسل صباحا تساعد على تقوية مناعة طفلك في الطقس البارد

بعد أن أعلنت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض، حتى تصل إلى 10 درجات مئوية، وفي الوقت نفسه تضطر الأمهات الى أن يذهب أطفالها الى المدارس، ما يجعلها خائفه عليهم من أصابتهم بالبرد، ومن هذا المنطلق قدمت الدكتورة نهى أبو الوفا أستشاري طب الأطفال بمستشفى قصر العيني، لـ "هن" طريقة سريعة لزيادة مناعة الطفل.

وقالت أبو الوفا، إن ملعقة من العسل يوميًا تساعد في تقوية مناعة جسم الطفل.

وأضافت استشاري طب الأطفال أن هناك العديد من الصغار يمتنعون من تناول العسل، فمن الممكن إضافته لكوب من الحليب أو الزبادي، أو عصير البرتقال أول الليمون.

وأكدت أبو الوفا أن ملعقة العسل ضرورية جدًا للجسم لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له طوال اليوم بالاضافة إلى توفير العناصر الغذائية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يعمل على تدفئة الجسم.

بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي في مقاومة العدوى، ويساهم في تحسين وظائف الجسم بصورة عامة.

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