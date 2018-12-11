كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - "القومي للتغذية": قلة سعر سندوتش الكبدة يثير التساؤل حول مدى سلامته

معتز عوض

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن "خبر استخدام الدم المجمد في عربيات الكبدة، غير صحيح، لأن الدم المجمد مع النار سيسيل"، موضحًا أن "بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر في عربات الكبدة".

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الدم المجلط قد يكون مكون أساسي في سندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة".

وتابع أن "أرخص سندوتش كبدة من المفترض ألا يقل عن 10 جنيهات لو سليم، وسعر كيلو الكبدة المستوردة بـ45 جنيهًا، ولذلك على المستهلك الاعتماد على غذائه داخل البيت، وقلة سعر سندوتش الكبدة والحواوشي يثير تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء".

وأردف: "نحذر المستهلك من الإقبال على الكبدة الرخيصة فقد يصاب بتلوث كيميائي، ويجب العودة إلى الوجبة العائلية وأفضل طاهي هي الأم".