بالصور| نيكول سابا ترتدي فستانا بـ180 مليون جنيه في ديفيليه هاني البحيري

ارتدت الفنانة نيكول سابا أغلى فستان زفاف تقدر قيمته بـ10 ملايين دولار، أي ما يعادل 180 مليون جنيه مصري، خلال عرض الأزياء السنوي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري. وظهرت نيكول بفستان غير منفوش مرصع بمئات قطع الألماظ الحر، مزود بذيل يتجاوز المترين مزين بالمجوهرات. وبدأت الفعالية التي قدمتها الإعلامية بوسي شلبي، بدخول الدمية أبلة فاهيتا على عربة سندريلا لامعة، مرتدية فستان زفاف فضيا من توقيع البحيري. وحرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على حضور عرض أزياء هاني البحيري أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ليلى علوي وإلهام شاهين وهاني رمزي وخالد حجاج، بالإضافة إلى هالة صدقي ووفاء عامر، ولميس الحديدي، نجوى فؤاد ونرمين الفقي وأروى جودة ونهال عنبر ودنيا عبد العزيز، والإعلامي مفيد فوزي ونجلته، ومفيدة شيحة ودعاء فاروق. ​

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