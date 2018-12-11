بالصور| على "عربة سندريلا".. "أبلة فاهيتا" تتفتح ديفيليه هاني البحيري

انطلقت فعاليات الديفيليه السنوي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وبدأت الفعالية التي قدمتها الإعلامية بوسي شلبي، بدخول الدمية أبلة فاهيتا على عربة سندريلا لامعة، مرتدية فستان زفاف فضي من توقيع البحيري. يشار إلى حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على الحضور أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ليلى علوي وإلهام شاهين وهاني رمزي وخالد حجاج، بالإضافة إلى هالة صدقي ووفاء عامر، ولميس الحديدي، نجوى فؤاد ونرمين الفقي وأروى جودة ونهال عنبر ودنيا عبد العزيز، والإعلامي مفيد فوزي ونجلته، ومفيدة شيحة ودعاء فاروق. ​

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