فساتين من وحي النجمات لسهرة رأس السنة.. الأحمر هو خياركِ الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:32 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة، والتي تتميز بالأجواء السعيدة لاستقبال العام الجديد، وبمختلف أنحاء العالم تٌقام الكثير من الحفلات المختلفة لهذه المناسبة، وبالمنازل أيضًا، وتبدأ الصبايا بالبحث عن الاطلالة الأنسب لهذا اليوم.

ويُعتبر اللون الأحمر أحد الألوان التي ترغب الصبايا بارتدائها احتفالًا بأجواء ليلة رأس السنة، فهو اللون الرسمي لملابس "بابا نويل"، لذا إن كنتِ تبحثين عن فساتين بهذا اللون، جمعناها لكِ من وحي النجمات لاطلالة مبهجة بهذه المناسبة.

الفساتين البراقة المطرزة بالكامل سوف تكون مثالية إن كان الحفل بمكان كبير وفخم، فأنتِ تحتاجين لـ فساتين تخطف الأنظار، كالفستان الأحمر من الفنانة المصرية ريهام حجاج بفتحة الساق المثيرة، وصيحة الكتف الواحد للصبيّة النحيفة، من توقيع العالمي زهير مراد Zuhair Murad.



أو أن تختاري الفستان الملكي بتصميم السندريلا المنفوش من النجمة درة زروق باللون الأحمر العنبي، والذي يناسب أكثر الصبايا الممتلئات عند منطقة الأرداف، نسّقيه مع الكعب العالي باللون الأسود أو الأحمر لاطلالة حيادية.

الفساتين الميدي الطويلة ستكون خيارًا فخمًا ووقورًا بالوقت نفسه، ستعتمدين فيها على جمالكِ الخاص والجسد الممشوق، كالفستان الميدي بالأكمام الطويلة من أليكساندر فوذيير Alexander Vauthier.



أو إن كنتِ تبحثين عن اطلالة أكثر احتشامًا، فلِمَ لا تختارين هذا الفستان البسيط من علا الفارس، الضيّق من الخصر مع الأكمام الواسعة بفتحة بسيطة.

لفتنا كذلك الفستان من الستان الحريري بفتحة الساق الجريئة من المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال من توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran، والذي يُبرز قوام المرأة الطويلة.

ولكن إن كنتِ لا تتمعين بهذا الطول، فالأنسب لكِ اعتماد قصّة Asymmetric الهندسية من منطقة الساق، لتضيف لكِ طولًا كفستان النجمة هيفاء وهبي من دار مونسي Monse من الستان الحريري بصيحة الكتف الواحد.

بعض الصبايا لا يمِلنَ إلى اختيار اطلالة كاملة بـ اللون الأحمر، لهذا سيعجبكِ بالتأكيد الفستان من قطعتين لـ سيرين عبد النور بالتوب الأبيض الـ Stomach مع التنورة الطويلة عالية الخصر باللون الأحمر، أو الفستان القصير البراق المزركش بالألوان متدرج وصولًا إلى اللون الأحمر بنهايته من النجمة مايا دياب.

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