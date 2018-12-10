كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - لابتزاز وتهديد أولياء أمور بقتل أبنائهم.. إحالة طالب بالشرابية للمحاكمة

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابات، إحالة طالب للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بتهديد عدد من أولياء الأمور بخطف وقتل أبنائهم أثناء ذهابهم للمدرسة، وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطالب شقيق مدرس لغة إنجليزية، وحصل على أرقام هواتف أولياء الأمور من هاتف شقيقه، ليبتز عددًا منهم من خلال تهديدهم بإلحاق الأذى بأولادهم، ليحصل بالفعل من بعضهم على مبالغ مالية.

وتبين من التحريات اتصال المتهم بضحاياه، عقب جمع بعض المعلومات عنهم، ثم يطلب منهم مبالغ مالية تصل لـ8 آلاف جنيه، وأضافت التحريات أن الأهالي قرروا منع أبنائهم من الذهاب لمدارسهم بأكتوبر والشرابية، ومنعهم من الخروج من المنزل.

واستمعت النيابة لأقوال ربة منزل قالت: إنها تلقت اتصالات هاتفية من رقم محدد، وهددها المتصل بخطف ابنتها وإلحاق الأذى بها، إن لم تدفع له 20 ألف جنيه نظير عدم التعرض لها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم أثناء تسلمه 5 آلاف جنيه من أحد الضحايا بميدان رمسيس، وتبين أنه طالب يدعى «بهجت. ع»، 19 سنة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتحصله على رقم هاتف المجني عليها من الهاتف الخاص بشقيقه الذي يدرس اللغة الإنجليزية لابنتها.

وأقر المتهم بحصوله على 8 آلاف جنيه من عائلة بالمقطم، كما ساوم شخص آخر بمدينة 6 أكتوبر يدعى «محمود. م» 35 سنة محاسب، لدفع 20 ألف جنيه عقب تهديده بخطف نجلته، ومساومة «آية. م»، 28 سنة موظفة، على دفع 20 ألف جنيه عقب تهديدها بخطف نجلتها.

وكشفت التحريات أن بعض الضحايا منعوا أولادهم من الذهاب للمدرسة، خوفًا على حياتهم بسبب تهديدات المتهم، والتي وصلت إلى 3 أسابيع، كما أن الشائعات ترددت في بعض المدارس بين أولياء الأمور خاصة الأمهات، اللاتي خشين على حياة أبنائهن، فمنعوهم من الذهاب إلى المدرسة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.