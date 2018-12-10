كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - المصرف المتحد يحصد جوائز أفضل مصرفى وأفضل مصرفية لعام 2018 من بانكرز لاونج

اعلنت مؤسسة Banker’s lounge نتيجة استفتاء عام 2018 لأفضل 10 مصرفيين اثروا فى القطاع المصرفى وذلك خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، والذى يتابعها حوالى 28 الف عضو ، وهذا الاستفتاء بناء على رأى أعضائها .

وقد فاز اشرف القاضى رئيس المصرف المتحد بالمركز الأول وجاء محمد الاتربى رئيس بنك مصر بالمركز الثانى وهشام عز العرب رئيس بنك التجارى الدولى بالمركز الثالث .

وياتى هذا النتيجة بعد الأداء القوى والمتوازن الذى شهدته البنوك الثلاثة فقد أصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية بقيادة اشرف القاضى بعد اعادة هيكلته .

ويمتلك القاضى خبرة مصرفية تمتد لـ 3 عقود فى عدد من البنوك الأجنبية والمحلية، وكان آخرها قبل تعيينه رئيسا للمصرف المتحد، مساعد العضو المنتدب ببنك قناة السويس للعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات فى سبتمبر 2015.

وتمتد خبرة محمد الاتربى رئيس بنك مصر لأكثر من 30 عاما وقد بدأ حياته المهنية عام 1977 بالبنك العربي الأفريقي، بنك التضامن، بنك الائتمان الدولي.

كما شغل العديد من المناصب القيادية ببنك مصر الدولي في الفترة ما بين 1983 حتى 2005.

ويتمتع هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى بخبرة طويلة في مجال العمل المصرفي، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1977، بالعمل في عدد من البنوك المصرية فور تخرجه في جامعة القاهرة، ثم بدأ رحلته العملية عام 1983في عدد من البنوك العالمية في كل من لندن، ونيويورك، حيث شغل منصب العضو المنتدب لـ "جي بي مورجان" في لندن، ثم العضو المنتدب لدويتشه "بنك لندن"، وذلك قبل إنضمامه إلى البنك التجاري الدولي، كنائب للعضو المنتدب عام 1999، وعضو مجلس إدارة في 2001.

إستفتاء أفضل مصرفية فى 2018

كما اعلنت مؤسسة Banker’s lounge نتيجة الاستفتاء لأفضل 10 مصرفيات اثروا فى القطاع المصرفى

وفازت جيرمين عامر مدير عام التسويق والاعلام بالمصرف المتحدة أفضل الشخصيات النسائية لعام 2018 لما تتمتع به من خبرة عالمية فى مجال البنوك ، والاعلام على حد سواء

وتخرج جيرمين عامر من الجامعة الامريكية أمدها ببعض الخبرة الصحفية ، لكن معايشتها لشيخ الصحفيين الاقتصاديين اكسبها مهارات لاتعد ولا تحصى ، حيث يمكنها ببساطة ايصال المعلومة بسهولة الى عقل المتلقى والقارىء فيستفيد منها مباشرة.

واستطاعت جيرمين عامر ان تدرب فريقا كاملا يعمل تحت رئاستها على اسلوبها البسيط فى الكتابة الصحفية . والالمام بكل وسائل اعلام ومعايشة المتغيرات الحاصلة فى الميديا

وفى المركز الثانى حلت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر السابق والتى تمتلك خبرة نادرة فى القطاع المصرفى تمتد لأكثر من 30 عاما تقلدت خلالها عددا كبيرا من المناصب القيادية فى المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وأثبتت فيها كفاءة متميزة، قبل أن تنتقل لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر منذ يوليو 2014 وحتى الآن

وحصلت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر السابق ، على بكالوريوس اقتصاد من الجامعه الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

بدأت "الدماطى"، مشوارها المهنى كباحث في السياسة المالية بصندوق النقد الدولي ثم انتقلت إلى البنك الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتولت بعد ذلك منصب كبير محللى الائتمان ومسئولة التسويق بالبنك التجارى الدولى.

فيما احتلت د. نور الزينى مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك قناة السويس المركز الثالث ، بعد انجازاتها فى تطوير الموارد البشرية والعمل التطوعي في مجالات دعم المرأة وتسليط الضوء على دورها اقتصادياً ودعم الشباب وتنميتة والرياضة للمرأة.. ولها بعد أن تخرجت من كلية تجارة عين شمس بدأت بدراسة الإعلام للحصول على درجة الماجستير في الإذاعة والتليفزيون من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

بعد إنهائها للدراسة سافرت إلى كندا وعملت في بنك مونتريال وشركات إستشارية. وبعد عودتها إلى مصر شغلت عدة مناصب منها استشاري في شركة أرثر أندرسون للمحاسبة والمراجعة، ثم المدير الإقليمي للاتصالات والمشروعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشبكة راديو وتليفزيون العرب ART حتى توليت منصب مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك قناة السويس. بجانب عملها إلتحقت بالتدريس في الجامعة الأمريكية في عام 2005.

قامت بتأسيس منتدى الموارد البشرية في يونيو 2015، وهي أيضاً عضوة في جمعية سيدات أعمال مصر، وعضوة في UN WOMEN منذ 13 مايو 2015، تم تكريمها في 2016 اختيرت نور الزيني ضمن الشخصيات الأكثر تاثيراً في مصر والوطن العربي ومنحها الدكتوراة المصغرة الفخرية من أكاديمية كامبرديج في الأدب الإنساني.