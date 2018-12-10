"في الشتاء".. روتين العناية اليومي بالبشرة الجافة

تعاني العديد من الفتيات وخاصة صاحبات البشرة الدُهنية، من تشققات البشرة، وتقشفها خلال فترة الشتاء، بسبب انحفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة.

وإليكي روتين العناية اليومي بالبشرة الجافة، حسب ما وصفته خبيرة التجميل كريز عماد:

في البداية حاولي انتقاء الكريمات والسيروم المُرطب المناسب لنوع بشرتك.

قومي بعمل اختبار لبشرتك، حتى لا تتعرض لظهور الحبوب نتيجة لاستخدام مواد الترطيب.

حاولي تناول ما يصل لـ 8 أكواب من الماء لترطيب خلايا الجسم، وتنشيط الدورة الدموية.

تناولي الخضروات ذات الأوراق العريضة كالجرجير والخس، لترطيب الجسم.

قومي بتطبيق البرايمر أو "جل الصبار" حتى تصنعين طبقة عازلة بين بشرتك والمكياج، للحفاظ عليها من أثاره الضارة.

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