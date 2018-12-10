بعد انخفاض درجات الحرارة.. استشاري ينصح الأمهات «كيف تحمين طفلك من أمراض البرد؟»

بعد التراجع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة في الآونة الأخيرة، نتيجة دخول فصل الشتاء مبكرا هذا العام، تحتاج الأمهات إلى نصائح يواجهن من خلالها إصابة أطفالهن بأمراض البرد، سواء الرضع أو من هم في سن الحضانة أو المدرسة.

الدكتور أحمد ماجد استشاري طب الأطفال، يقدم لـ"هن" بعض النصائح المهمة لتفادي الأمراض الشتوية.

- عدم غلق منافذ التهوية نهائيًا، أثناء التنقل من مكان إلى آخر.

- عدم ارتداء عدد إضافي من الملابس، والاكتفاء بجاكت سهل الخلع، عند الوصول للمكان المغلق.

- إزالة القطعة الإضافية فور الوصول للمكان.

- الاحتفاظ بملابس إضافية بنفس عدد قطع الملابس احتياطيًا.

- غسل الأنف قبل النزول في حالة الشعور بأن الطفل يقترب من الدخول على دور برد.

- غسل الوجه والكفين والأذنين قبل النزول.

- شرب كوب من الماء الفاتر بدرجة حرارة الجو قبل النزول.

- يفضل تهوية المكان الموجود به الطفل قبل النزول للتعود على درجة حرارة الجو الخارجي.

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