كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - المصري البورسعيدي: مدرب جديد للفريق خلال أيام

المصرى البورسعيدى

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكان حسام حسن استقال من منصبه، قبل أن يتولى المهمة ميمي عبد الرازق، إلا أنه أقيل من منصبه، وخلفه مصطفى يونس الذي كان مديرا للكرة في جهازه الفني.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد للفريق خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "بعيدا عن الاسماء، نفاوض أكثر من مدرب كبير، وسنعلن عنه قريبا".

وتابع: "نسعى للتعاقد مع مدرب كبير يرضي طموحات الفريق، نعتذر للجمهور عن النتائج في الفترة الأخيره، ونعدهم ببذل قصارى جهدنا، للخروج من الكبوة والعودة للمكان الطبيعي لنا بجدول الدوري".

ويحتل المصري المركز 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن الزمالك المتصدر.