كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - نائب مدير حملة 100 مليون صحة : تخطينا حاجز 100 % من المستهدف اليومي بمعظم المحافظات

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير غرفة عمليات حملة 100 مليون صحة، إن مليون و100 ألف مواطن وقعوا الكشف في القاهرة اليوم.

وأضاف "الشيشيني"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد: "تخطينا حاجز الـ3 مليون مواطن في المرحلة الثانية، وإجمالي المواطنين حتى اليوم على مدار الـ20 محافظة 15 مليون 358 ألف و77 مواطن".

وأوضح أن أكثر الأعداد فحصًا كان في القاهرة، وبعدها سوهاج، لافتًا إلى أن معظم المحافظات تخطت حاجز الـ100% من المستهدف اليومي، متابعًا: "تدفق المواطنين على المرحلة الثانية أكثر من المرحلة الأولى على عكس المتوقع".