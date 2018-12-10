كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - ننشر الجدول الكامل لمونديال الأندية في الإمارات

مونديال الأندية

اكتمل عقد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2018 المقرر إقامته في الإمارات بداية من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

نادي ريفر بليت الأرجنتيني بات آخر الأندية المتأهلة إلى مونديال الأندية، بعدما تفوق على مواطنه، بوكا جونيورز، في الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس.

وسبق لأندية تيم ويلينجتون النيوزيلندي، الترجي التونسي، جوادالاخارا المكسيكي، كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني أن تأهلوا للمونديال، إلى جانب العين الإماراتي منظم المسابقة.

المواجهة الأولى من المسابقة ستكون يوم 12 ديسمبر بين فريقي العين وويلينجتون، حيث سيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الترجي ممثل أفريقيا يوم 15 ديسمبر.

الفائز من مواجهة الترجي مع العين أو ويلينجتون، سيكون على موعد مع مواجهة ضد ريفر بليت في الدور قبل النهائي من المونديال يوم 18 ديسمبر.

أما في الجانب الآخر، فسيلعب كاشيما مع جوادالاخارا يوم 15 ديسمبر، ليلتقي الفائز من المواجهة مع ريال مدريد في الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر.

ويأتي جدول المباريات الكامل كالتالي:

الدور الأول:

1- العين ضد ويلينجتون يوم 12 ديسمبر

الدور الثاني:

2- كاشيما مع جوادالاخارا يوم 15 ديسمبر

3- الترجي مع الفائز المباراة رقم 1 يوم 15 ديسمبر

مباراة المركز الخامس:

4- الخاسران من المباراتين رقم 2 و3 يوم 18 ديسمبر

الدور قبل النهائي

5- ريفر بليت مع الفائز من المباراة رقم 3 يوم 18 ديسمبر

6- ريال مدريد مع الفائز من المباراة رقم 2 يوم 19 ديسمبر

مباراة المركز الثالث

7- الخاسران من المباراتين رقم 5 و6 يوم 22 ديسمبر

المباراة النهائية

8- الفائزين من المباراتين رقم 5 و6 يوم 22 ديسمبر