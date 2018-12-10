كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - التعادل السلبي يحسم مواجهة ميلان وتورينو في الكالتشيو

ميلان

فوت ميلان على نفسه فرصة الهروب بالمركز الرابع في الدوري الإيطالي، والاقتراب أكثر من إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، بتعادل مخيب ضد تورينو في الجولة 15 من البطولة.

ورغم ضغط ميلان في معظم أوقات مباراة ملعب سان سيرو، إلا أن هجوم الروسونيري فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف.

أخطر فرص المباراة لاحت لباتريك كوتروني الذي أهدر أمام مرمى تورينو في الدقيقة 91 بغرابة شديدة.

بهذه النتيجة بقى ميلان رابعا، وفشل في استغلال تعادل الخامس لاتسيو صاحب الـ25 نقطة مع سامبدوريا، وحصد فريق المدرب فيتشنزو مونتيلا نقطته الـ26.

أما تورينو فيظل سادسا بـ22 نقطة.