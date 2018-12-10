كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - كريم عبد الجواد يتوج ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش

كريم عبد الجواد

توج كريم عبد الجواد المصنف رقم 9 عالميا ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب بلاك بول مصر، وتبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.

جاء تتويج عبد الجواد بالبطولة بعد تغلبه على علي فرج المصنف 2 عالميا في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6، 13-11، 7-11، و11-8).

وعلى الجانب الأخر، فقد علي فرج فرصة تصدر التصنيف العالمي للاعبي الإسكواش المحترفين بداية من يناير 2019، بعد خسارته أمام كريم عبد الجواد في المباراة النهائية، حيث كان يحتاج المصنف الثاني عالميا إلى الفوز من أجل تصدر التصنيف العالمي، وذلك بعد خروج محمد الشوربجي من دور الثمانية من البطولة على يد مواطنه عبد الجواد.

وبدأ كريم عبد الجواد مشواره في البطولة بالتغلب على يب تسز فونج لاعب هونج كونج بنتيجة 3-0، في الدور الثاني، ثم فاز على البيروفي دييجو إلياس في الدور الثالث بنتيجة 3-1.

وواصل عبد الجواد مشواره في البطولة وتغلب على مواطنه محمد الشوربجي المصنف رقم 1 عالميا بنتيجة 3-0 في دور الثمانية، ثم فاز على مواطنه طارق مؤمن المصنف رقم 4 عالميا بنتيجة 3-1 في قبل النهائي، وكان مسك الختام بتحقيق البطولة على حساب علي فرج بعد الفوز عليه مساء اليوم بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ويعد فوز كريم عبد الجواد ببطولة بلاك بول المفتوحة المصنفة ضمن فئة بطولات البلاتينيوم في لعبة الإسكواش، وفوز عبد الجواد بهذه البطولة هو الأول له منذ فوزه ببطولة الجونة المفتوحة للإسكواش التي حققها في 2017.